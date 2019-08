!!! (Chk Chk Chk): una data in Italia e il video del nuovo singolo

I !!! (Chk Chk Chk) - band guidata da Nic Offer - saranno in Italia per un unica esibizione live il 30 agosto. Il concerto si terrà a Siena, nel corso del Live Rock Festival.

Il gruppo sarà poi in tour europeo fra novembre e dicembre, ma non è (almeno per ora) previsto uni passaggio italiano. Questi i concerti fissati:

11/20 - Clwb Ifor Bach - Cardiff, UK

11/21 - Whelan's - Dublin, Irlanda

11/22 - Roisin Dubh - Galway, Irlanda

11/25 - The Parish - Huddersfield, UK

11/26 - Gorilla - Manchester, UK

11/27 - The Wardrobe - Leeds, UK

11/28 - The Crescent - York, UK

11/29 - EartH - London, UK

11/30 - Trinity - Bristol, UK

12/1 - Concorde 2 - Brighton, UK

12/2 - L'Aeronef - Lille, Francia

12/3 - La Maroquinerie - Paris, Francia

12/4 - Zappa - Antwerp, Belgio

12/5 - Bitterzoet - Amsterdam, Olanda

12/6 - Lido - Berlin, Germania

12/7 - Zoom - Frankfurt, Germania

12/10 - Master - Vigo, Spagna

12/11 - Shhoko - Madrid, Spagna

12/12 - Apolo - Barcelona, Spagna

12/13 - Rambleta - Valencia, Spagna

12/14 - REM - Murcia, Spagna

Nel frattempo i Chk Chk Chk hanno condiviso il video del loro nuovo singolo "Couldn't have known", pezzo tratto dall'ultimo album "WAllop". Eccolo: