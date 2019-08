Le date del tour estivo dei Tre Allegri Ragazzi Morti

La band di Davide Toffolo, Luca Masseroni ed Enrico Molteni continua la promozione del nuovo album "Sindacato dei sogni".

Il gruppo originario di Pordenone annuncia una raffica di date che si terranno fra giovedì 28 agosto e sabato 14 settembre, fra cui anche una partecipazione al Jova Beach Party di Lignano Sabbiadoro. I concerti si terranno principalmente nella zona del centro e nord italia, eccettuato uno a Napoli e uno a Palermo.

Ecco le date del tour estivo con i dati su orari dei live e costo dei biglietti:

28-08-19 Lignano Sabbiadoro - Jova Beach Party

30-08-19 Modena - Arena Del Lago (ingresso gratuito)

06-09-19 Palermo – Beat Full Festival (ore 18:00 - ingresso 15 euro)

07-09-19 Fiorenzuola D'arda (PC) - Why Not Festival (ore 21:00 - ingresso gratuito)

12-09-19 Milano - All You Need Is Live - Festa Di Radio Popolare @ Carroponte (con Bud Spencer Blues Explosion; ore 19:00 - ingresso 15 euro)

13-09-19 Pisa - Metarock Festival (ore 20:00 - ingresso 13 euro)

14-09-19 Napoli - Ex Opg Occupato (ore 21:00 - ingresso 5 euro)