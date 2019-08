Addio a Tomaso Cavanna

È mancato ieri, 26 agosto, Tomaso Cavanna: l’imprenditore, organizzatore di eventi ed ex discografico avrebbe compiuto 45 anni domani, 28 agosto.

Cavanna aveva lavorato a lungo in discografia, prima in Universal poi in Sony, partendo dalla promozione per arrivare alla Business Innovation.

Nel 2014 aveva fondato Punk For Business, innovativa agenzia di organizzazione di eventi che ha collegato il mondo della musica con il branded enterteinament. Era poi uscito da Punk For Business nel 2018 per fondare Opussum Agency, di cui era CEO e Creative Director, e con cui aveva recentemente collaborato al Jova Beach Party, occupandosi degli sponsor.

Alla compagna Edy e alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione di Rockol.