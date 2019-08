Drake: online il video di "Money in the grave"

Lo scorso giugno Drake ha pubblicato il brano "Money in the grave" per celebrare la vittoria dei Toronto Raptors nel campionato di basket NBA (sono la prima squadra canadese a raggiungere questo obiettivo). Al brano ha partecipato anche Rick Ross.

Il video, ora online, è stato diretto da Theo Skudra ed è girato in bianco e nero. Si apre con il rapper in un cantiere, intento a osservare mentre viene scavato il buco per una tomba...

Ecco il clip: