Glenn Hughes racconta: "Come sono entrato nei Deep Purple..."

L'ex bassista dei Deep Purple, Glenn Hughes, ora fa parte del supergruppo Black Country Communion. Recentemente si è esibito, in veste solista, allo Stonedeaf Festival di Coddington (UK) e ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato dei progetti futuri e dei vecchi tempi.

In particolare, ha raccontato come nel 1973 si trovò a entrare nei Deep Purple. Ai tempi dei Trapeze, spiega Hughes, conosceva la band ma non in modo approfondito:

Vivevo on the road in America e le uniche cose che avevo sentito dei Deep Purple - non ascoltavo molto la radio, non sono mai stato un tipo da radio - erano "Highway Star", "Hush" e "Smoke On The water". Erano tre pezzi giganteschi.

I Deep Purple, però, si fecero vivi con Hughes già nel 1972 con una proposta:

Fra il 1972 e il 1973 mi chiesero spesso di unirmi alla band per un anno: in pratica flirtavano con me. Vollero incontrarmi. [...] In aprile del 1973 suonavo a Baltimora, Maryland, e avevo due giorni liberi. Loro negli stessi giorni suonavano a New york al Madison Square Garden. Jon Lord mi telefonò e mi disse: "Vuoi venire a cena domani sera? Abbiamo un concerto. Dopo lo show possiamo uscire". Li vidi suonare e furono straordinari. Erano un vulcano. Il giorno dopo mi trovai seduto con Jon Lord, Ian Paice and Ritchie Blackmore. Non c'erano Ian Gillan e Roger Glover. Non capivo cosa stava succedendo. Ma dopo mezz'ora i loro due manager e il loro avvocato dissero: "Ci piacerebbe che tu ti unissi alla band". Io risposi: "Io?". E loro: "Vorremmo che tu suonassi il basso". [...] E Ritchie aggiunse: "Vogliamo trovare un altro cantante, così avremo due cantanti". Insomma volevano qualcuno che suonasse il basso, ma fosse anche in grado di cantare e poi un nuovo membro che non ricordasse Ian Gillan.

I Deep Purple poi spiegarono a Hughes che avevano intenzione di arruolare Paul Rodgers - grande amico di Glenn - come frontman:

Appena dissero Paul Rodgers una vocina mi sussurrò nella mente: "Immagina tu e lui che cantate insieme. Ok, penso che accetterò".

Ma il destino beffardo aveva in mente un bel tiro:

Ovviamente tre giorni dopo, quando iniziò a girare la notizia che mi ero unito alla band, Paul iniziò coi Bad Company. Cosa dovevo fare? Feci amicizia con Ian Paice. E andai a vivere con lui.

Da lì a qualche settimana la band avrebbe reclutato David Coverdale come cantante.