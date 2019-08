Corey Taylor (Slipknot) parla del suo album solista: come suonerà?

Come già riportato da Rockol, il cantante degli Slipknot (e Stone Sour) - Corey Taylor - ha manifestato chiaramente l'intenzione di pubblicare un album solista nel corso del 2021.

Ora, parlando ai microfoni di "Trunk Nation" su SiriusXM, Corey ha approfondito il discorso sulle sonorità e il mood del suo progetto solista. Ha detto:

Dentro ci sarà tutto quello per cui mi conoscete e cose in più, mettiamola così. La cosa che mi è sempre piaciuta, andando a fare i miei show solisti a base di cover, è che il pubblico resta sempre sorpreso dai pezzi che tiro fuori dal cilindro [libera traduzione: in realtà Taylor parla di tirarli fuori dal suo "ass", il culo... - ndr]. E l'album sarà così - sostanzialmente io scriverò pezzi di tutti i generi che non ho mai praticato con gli Slipknot e gli Stone Sour.