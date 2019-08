MTV VMA 2019: il video dell'esibizione di Camila Cabello e Shawn Mendes

Alla premiazione per gli MTV VMA 2019 c'erano anche Shawn Mendes e Camila Cabello - che si sono esibiti in una versione decisamente hot del loro successo "Señorita".

In molti attendevano un bacio rivelatore fra i due, per suggellare ufficialmente la loro relazione, ma purtroppo le loro labbra non si sono incontrate (almeno non in favore di telecamera).

Ecco il video dell'esibizione: