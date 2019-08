MTV VMA 2019: Miley Cyrus confermata tra i performer

La cantante di Nashville è stata confermata in extremis nell'elenco dei performer in programma ai prossimi MTV Video Music Awards, la serata di gala organizzata dalla nota emittente televisiva musicale che prenderà il via nella notte - più precisamente, all'una di martedì 27 agosto, ora italiana - al Prudential Center di Newark, nello stato di New York, USA: Miley Cyrus eseguirà il suo nuovo singolo, "Slide Away", primo estratto dal prossimo album della cantante americana - fresca di divorzio dall'ormai ex marito Liam Hemsworth - il cui dettagli non sono ancora stati annunciati.

Gli MTV Video Music Awards, che verranno trasmessi in diretta da MTV Italia (sul canale Sky 130, o su NowTV) a partire dall'una della notte tra lunedì 26 e martedì 27 agosto, con replica sottotitolata in italiano nella prima serata di domani, martedì 27 agosto, vedranno sfilare sul palco - in veste di performer, tra gli altri - anche Jonas Brothers, Rosalìa, Lil Nas X, Lizzo, Bad Bunny, J Balvin, Camila Cabello e Shawn Mendes.