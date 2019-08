Jeff Buckley, ascolta il demo di 'Sky Blue Skin'

E' stato finalmente reso disponibile in streaming gratuito sul Web la demo di "Sky Blue Skin", una delle rarità che gli eredi dello sfortunato cantautore scomparso nel 1997 hanno distribuito alle piattaforme digitali per celebrare il venticinquennale della pubblicazione di "Grace", il primo e unico album consegnato agli annali da Jeff Buckley nel 1994.

Oltre all'inedito "Strawberry Street", alle rarità assortite estratte dagli archivi e ai quattro dischi dal vivo che faranno da corredo ai festeggiamenti per l'anniversario di "Grace" il prossimo mese di ottobre sarà distribuito sui mercati anglofoni il volume "Jeff Buckley: His Own Voice", raccolta di scritti firmati dall'artista curata dal giornalista di Rolling Stone USA David Browne e dalla madre dell'artista Mary Guibert: "Ci sono stati e probabilmente ci saranno sempre quelli che desiderano parlare per conto di mio figlio, prendendosi il merito del suo successo o mettendogli in bocca parole non sue", ha commentato al proposito la Guibert, "Nella scegliere queste pagine da condividere con il mondo gli ho dato la possibilità di parlare con la sua voce, offrendo ai suoi fan l'opportunità di rendersi conto che essere umano dolce, divertente e sorprendente fosse".