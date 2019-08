Manu Chao, 'Clandestino' torna nei negozi con tre inediti. Ascolta

Raggiungerà i negozi il prossimo venerdì, 30 agosto, la nuova edizione di "Clandestino", uno dei dischi più celebri dell'ex frontman e leader dei Mano Negra Manu Chao arricchita - rispetto alla prima versione pubblicata nel 1998 - di tre brani inediti: oltre alle canzoni previste dalla tracklist originale, infatti, nella nuova pubblicazione dello storico lavoro del cantautore francese di origini spagnole troveranno spazio anche gli inediti "Roadies Rules" (registrata insieme a Renaud Letang durante le session originali di registrazione del disco) e "Bloody Bloody Border", quest'ultima scritta dall'artista dopo aver visitato i campi riservati ai migranti sud e centro americani in Arizona nel 2011, oltre che a una versione inedita della title track realizzata con la collaborazione della cantante di Tobago Calypso Rose.

“Vogliamo la libertà / di oltrepassare i confini / la libertà non è un crimine / lasciamo questo fiume scorrere pacificamente / lasciamo che la gente vada e venga”, canta l'artista in "Bloody Bloody Border". "Questa versione estesa dell'album ristabilirà finalmente l'equilibrio", ha precisato Chao a proposito dell'uscita: "Viviamo nell'era di Trump e della Brexit. Se a causa dei drammi del 21esimo secolo hai perso fiducia nel mondo, lasciati guidare da 'Clandestino'. Non riuscirà a curare nulla, ma di sicuro allevierà le sofferenze".

Ecco, di seguito, la tracklist della nuova versione di "Clandestino":

"Clandestino"

"Desaparecido"

"Bongo Bong"

"Je ne t'aime plus"

"Mentira..."

"Lágrimas de Oro"

"Mama Call"

"Luna y Sol"

"Por el Suelo"

"Welcome to Tijuana"

"Día Luna... Día Pena"

"Malegría"

"La vie à 2"

"Minha Galera"

"La Despedida"

"El Viento"

"Clandestino" (feat Calypso Rose) (inedito)

"Bloody Bloody Border" (inedito)

"Roadies Rules" (inedito)