Tool, ascolta il mash-up (con Taylor Swift) di 'Stinkfist'

Con "Lover", il nuovo album di Taylor Swift, arrivato sui mercati lo scorso 23 agosto, e "Fear Inoculum", la sospiratissima nuova prova in studio della band guidata da Maynard James Keenan, attesa sugli scaffali dei negozi e sulle piattaforme di streaming per il prossimo venerdì, 30 agosto, è inevitabile che le due realtà - pur estremamente diverse tra loro - siano diventate sorvegliate speciali dei professionisti del Web, cazzeggiatori compresi. Così, in Rete, è emerso un curioso mash-up tra "Stinkfist", brano che i Tool inserirono nel loro album del 1996 "Ænima", e "We Are Never Ever Getting Back Together", hit inserita da Taylor Swift nel suo disco del 2012 "Red".

Benché piuttosto azzeccato, pare molto difficile che questa trovata elaborata dall'utente William Maranci possa ispirare una futura collaborazione tra la band e la cantante - ma mai dire mai, visto quanto successo tra Nine Inch Nails e Miley Cyrus.

Negli ultimi giorni il batterista dei Tool Danny Carey ha fatto sapere di minacce di morte ricevute dal cantante Maynard James Keenan a causa dei ritardi nella pubblicazione del nuovo album “Fear Inoculum”: