Ralph P, ascolta l'inedito per la colonna sonora del film 'Rione Sanità'

E' stato reso disponibile in streaming "Il sindaco del Rione Sanità", brano inedito del rapper milanese Ralph P incluso nel nuovo film di Mario Martone, "Rione Sanità", in gara al prossimo Festival del Cinema di Venezia: la colonna sonora del lungomentraggio sarà pubblicata da Nexo Digital e Indigo Film il prossimo venerdì, 30 agosto, in concomitanza con il primo passaggio della pellicola al Lido.

"Il sindaco del Rione Sanità" "è un pezzo nato in tournée", ha spiegato in una nota lo stesso artista: "Abbiamo attraversato 25 città italiane diverse, da nord a sud, per un totale di 101 repliche, e Antonio Barracano era diventato un personaggio 'reale', con cui avevo a che fare ogni sera. Ho scritto questa canzone per lui: sono i pensieri di un uomo che si rende conto che sta per morire, che rivive la sua vita, rivela il suo lato più umano (soprattutto nell'amore verso i figli) e lascia un testamento".