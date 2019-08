UK, in arrivo i francobolli di Elton John

Verranno distribuiti dal prossimo mese di ottobre dal servizio postale britannico i francobolli che le poste di Sua Maestà hanno deciso di dedicare a Elton John, che quest'anno sta celebrando il cinquantesimo anniversario di attività: come riferito dal Mail Online, le affrancature saranno disponibili in diverse versioni - quattro, per la precisione - ciascuna dedicata a uno specifico periodo della carriera del cantante, pianista e performer di Pinner.

"Per Elton, questo è l'onore più grande", ha spiegato una fonte anonima alla testata britannica: "E' assolutamente felicissimo. Ha fatto i suoi programmi per celebrare i suoi 50 anni nel mondo della musica, ma essere riconosciuto e celebrato dalla Royal Mail è davvereo speciale, per lui. [Nel 1998] Era stato onorato dalla Regina [con il titolo onorifico di Cavaliere], ma questa è una cosa davvero fuori dal comune".

Ogni anno le poste britanniche emettono circa sette set di francobolli commemorativi dedicati a personalità del mondo dello sport, della cultura o dello spettacolo, ma solo pochissimi sono riservati a persone viventi.

L'artista sarà impegnato a partire dal prossimo 4 settembre nella terza branca del suo tour d'addio alle scene "Farewell Yellow Brick Road": dopo la tranche di appuntamenti tra USA e Canada, John sarà impegnato tra i prossimi mesi di novembre e marzo in Australia e Nuova Zelanda, per poi tornare in Europa nell'autunno del 2020 per la sezione finale della tournée d'addio, che si concluderà il 14 e 16 dicembre alla O2 Arena di Londra.