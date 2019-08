Lucio Quarantotto, in arrivo l'album postumo 'Come un film sul muro'

Il prossimo 2 settembre si aprirà sulla piattaforma Musicraiser una campagna di crowdfunding in vista della pubblicazione di "Come un film sul muro", album di inediti in studio di Lucio Quarantotto, co-autore - insieme a Francesco Sartori della hit mondiale "Con te partirò (Time to say goodbye)" portata al successo da Andrea Bocelli: il disco è stato realizzato dallo stesso Sartori insieme a Piercarlo D’Amato - altro storico collaboratore di Quarantotto - basandosi sulle demo lasciate dall'artista dopo il tragico gesto compiuto a Mestre nel 2012. Nel lavoro saranno incluse nove canzoni tutte scritte e incise - per quanto riguarda la parte vocale - dal cantautore tra il 2008 e il 2010. Ecco i titoli presenti nella tracklist:

“La strada che scende” (Quarantotto-D'amato-Sartori)

“Monte di pietà” (Quarantotto-D'amato-Sartori)

“Pace & guerra” (Quarantotto-D'amato-Sartori)

“Guarda me” (Roversi-Quarantotto-D'amato-Sartori)

“Alla fine del concerto rock” (Roversi-Quarantotto-D'amato-Sartori)

“Versovladivostock” (Quarantotto-D'amato-Sartori)

“Sfida all'Ok Corral” (Roversi-Quarantotto-D'amato-Sartori)

“Nostra barca” (Quarantotto-D'amato-Sartori)

“Alba arriverai” (Quarantotto-D'amato-Sartori)

Alle session di registrazione hanno preso parte Piercarlo D'Amato alle chitarre, Francesco Sartori a piano e tastiere, Alex Lazzari a batteria e percussioni, Loris Peltrera al basso, Germano Toncetti alle chitarre, Claudio Corradini a tastiere e programmazione e Gabriel Davola ai synth, con la partecipazione del Coro degli Alpini diretto da Diego Basso su "Alla fine di un cocerto rock" e Cinzia Fontana ai cori su "Nostra barca".

Sulla pagina dedicata di Musicraiser - i cui dettagli sono illustrati a questo indirizzo - saranno messe in vendita, tra le altre cose, le versioni del disco in CD e vinile: la raccolta fondi terminerà il prossimo 2 novembre.