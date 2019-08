Pearl Jam, nuovi album e tour nel 2020? Le prime indiscrezioni

Che il gruppo di "Ten" fosse al lavoro su una nuova prova in studio non è una novità: già alla fine dello scorso mese di maggio Mike McCready, parlando dell'ideale successore di "Lightning Bolt" - l'ultima prova in studio sulla lunga distanza consegnata agli annali dai Pearl Jam nel 2013 - si era vagamente augurato di vederla sui mercati "entro la fine dell'anno" senza però fornire ulteriori delucidazioni in merito.

Con la "fine dell'anno" sempre più vicina e l'eventualità di vedere un nuovo album dei Pearl Jam nei negozi entro il 2019 sempre più improbabile, negli ultimi giorni un paio di indizi affiorati sul Web lascerebbero pensare a un ritorno in grande stile dei Pearl Jam nel corso del prossimo anno.

Nel corso di un'intervista rilasciata a MusicRadar.com il chitarrista dei Soundgarden Kim Thayil - che ha recentemente spiegato le ragioni della battuta d'arresto nei lavori di completamento dei demo lasciati da Chris Cornell ai Soundgarden - ha fatto sapere che Matt Cameron, batterista "condiviso" sia dalla band di "Black Hole Sun" che da quella di Eddie Vedder, sarà impegnato nelle prossime settimane con i Pearl Jam. Thayil non ha fornito altri dettagli in merito alle attività del collega, ma ha lasciato intendere come un'eventuale ripresa delle attività dei Soundgarden a breve sia da considerare impraticabile.

A possibile ulteriore conferma di come, in casa Pearl Jam, le grandi manovre in vista di una nuova pubblicazione potrebbero essere - seppure dietro le quinte - già iniziate ci sarebbero le osservazioni di un non meglio identificata fonte vicina al gruppo sul forum online del Ten Club, il fan club ufficiale del gruppo. Come rilanciato da Alternative Nation, l'insider iscritto al gruppo - il cui nickname risulta essere Dimitrispearljam - nei propri post ha sostenuto, riguardo a quello che potrebbe essere il prossimo tour dei Pearl Jam:

Le cose stanno iniziando a prendere forma: quello che annunceranno vi farà impazzire. Un consiglio: mettete i soldi da parte.

Gli ultimi passaggi della band in Italia risalgono al giugno del 2018, quando i Pearl Jam si esibirono a Milano, Padova e Roma rispettivamente il 22, 24 e 26 giugno.