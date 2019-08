USA, Ennio Morricone si 'riappropria' di sei colonne sonore

La Corte d'Appello della seconda circoscrizione degli Stati Uniti ha assegnato la proprietà di sei colonne sonore scritte da Ennio Morricone tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta al Maestro capitolino: come riferisce il sito di Michele Bovi la sentenza, affatto scontata, chiude un contenzionso avviato dall'artista nel 2012 contro il Bixio Music Group, società di edizioni fondata da Cesare Andrea Bixio oltre un secolo fa. Morricone aveva stretto con il gruppo con contratto per l'amministrazione negli USA dei diritti d'autore delle partiture scaduto - appunto - nel 2012: nonostante la richiesta di cessazione della prestazione d'opera, il Bixio Music Group aveva continuato a gestire i diritti di Morricone, che - secondo la legge americana, che inquadra un compositore di colonne sonore come un "lavoratore a contratto" a cui non spetta la proprietà dell'opera creata - non aveva titolo di intervenire nella disputa, come stabilito dal tribunale federale di New York nel 2017. Ora, però, il giudice Dennis Jacobs ha ribaltato la sentenza emessa in primo grado, accogliendo l'interpretazione "italiana" della paternità intellettuale e assegnando a Morricone la prerogativa di revocare i diritti delle opere anche a trentacinque anni dalla propria pubblicazione.