Smash Mouth, per il ventennale di 'All Star' arriva il remix dance: ascolta

Lo scorso 23 agosto è ricorso il ventennale della pubblicazione di "All Star", brano incluso dagli Smash Mouth nel proprio album "Astro Lounge" - il secondo album pubblicato dal gruppo di San Jose, California, nel 1999 - poi salito agli onori delle cronache soprattutto grazie all'inserimento nelle colonne sonore del film "Mystery Men" e della fortunata saga cinematografica animata di "Shrek": per celebrare l'anniversario, il gruppo ha pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale un remix in chiave EDM realizzato dal duo Breathe Carolina.

"Nel corso degli anni, pare siano emersi centinaia di remix di 'All Star', e noi - come band - siamo lusingati e grati per l'amore e l'attenzione che ci sono stati dimostrati", ha fatto sapere il gruppo: "Non abbiamo mai commissionato un remix ufficiale per celebrarne l'anniversario della pubblicazione... fino a ora!".

"'All Star' è stata una parte importante delle nostre vite 'precedenti'", hanno spiegato i due titolari del progetto Breathe Carolina David Schmitt e Tommy Cooperman: "Era una canzone molto famosa quando eravamo ragazzi. Pensare di essere stati chiamati per 'modernizzarla' è pazzesco".