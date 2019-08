Noel Gallagher sugli Smashing Pumpkins: 'Se D'Arcy fosse stata un uomo...'

Benché in queste settimane il già principale autore degli Oasis ci sia stato insieme in tour negli Stati Uniti - le ultime tre tappe sono previste proprio questa settimana, con il gran finale programmato per il prossimo 31 agosto a Mountain View, California - Noel Gallagher non ha mai avuto, né ai tempi degli Oasis né in periodi più recenti, grande considerazione per gli Smashing Pumpkins. A svelarlo è stato lo stesso autore, cantante e chitarrista britannico nel corso di un'intervista concessa all'edizione statunitense di Rolling Stone.

"[Io e Corgan] Ci siamo incrociati in studio a Los Angeles una volta", ha raccontato il maggiore deie Gallagher, riferendosi a un incrontro con il collega e la sua band avvenuto poco prima che partisse il tour estivo: "Non mi ricordo fosse stato granché, a parte il fatto che Billy si era appena comprato una nuova Ferrari e ne era molto orgoglioso. Ricordo che uscivo per fumare, guardavo la sua Ferrari e pensavo: 'Non le capisco, le auto. Alla fine è solo una cazzo di macchina'. Capite cosa intendo?".

Noel, in ogni modo, ha ammesso di aver apprezzato alcuni episodi di "Mellon Collie and the Infinite Sadness", il doppio album pubblicato dagli Smashing Pumpkins nel 1995: "Mi piacciono '1979' e 'Tonight, Tonight'", ha spiegato Gallagher, "Ricordo di averli visti dal vivo a un'edizione dei premi di MTV negli anni Novanta con un'orchestra al gran completo. Ho pensato: 'Cazzo, che figata'". Nonostante la nostalgia per i bei tempi che furono, il fratello di Liam è molto contento che D'Arcy Wretzky non faccia più parte degli Smashing Pumpkins: "Mettiamola così", ha raccontato Noel, senza scendere nei dettagli o illuminare gli interlocutori su eventuali (e sgradevoli) pregressi causa di tanta antipatia, "Se fosse stata un ragazzo, cazzo, l'avrei presa a pedate nei coglioni".