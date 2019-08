Mahmood, in uscita il nuovo singolo 'Barrio'

Verrà pubblicato il prossimo venerdì, 30 agosto, "Barrio", il nuovo singolo di Mahmood: la canzone è stata prodotta per il cantante milanese dal deus ex machina della trap tricolore Charlie Charles insieme a Dardust, all'anagrafe Dario Faini, duo già responsabile di "Soldi", brano valso all'artista la vittoria allo scorso Festival di Sanremo.

"Barrio" - che verrà pubblicata anche in versione spagnola - parla, come ha spiegato lo stesso Mahmood al Corriere della Sera, di periferie: "Per me la periferia è la normalità e nel brano parlo di amicizie, amori e relazioni. E di come ormai anche chi la vedeva come inferiore stia imparando ad apprezzarla", ha spiegato il cantante, cresciuto al Gratosoglio, uno dei quartieri della periferia sud del capoluogo lombardo.

Come riferito da AllMusicItalia, gli stessi Dardust e Charlie Charles avevano anticipato, con una serie di stories "incrociate", l'uscita del nuovo brano di Mahmood, ideale successore di "Calipso", brano di Charles al quale hanno preso parte in veste di ospiti - oltre agli stessi Mahmood e Faini - anche Sfera Ebbasta e Fabri Fibra.