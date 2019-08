Ariana Grande, ritorno a Manchester per il Pride 2019. Video

A due anni dal sanguinoso attentato che costò la vita, al termine di un suo concerto alla Manchester Arena il 22 maggio del 2017, a ventidue fan, Ariana Grande è tornata nella città di Smiths, Joy Division e Oasis per esibirsi - ieri, domenica 25 agosto, al Manchester Pride Live, branca musicale del locale Pride: la cantante di Boca Raton, Florida, era già tornata nella metropoli britannica qualche settimana dopo l'attacco, il 4 giugno del 2017, per prendere parte a One Love Manchester, maratona musicale organizzata in supporto alle vittime.

La cantante ha proposto al pubblico, durante la sua esibizione, otto brani, tra i quali la celebre "Thank U, Next" e - in apertura - "No Tears Left to Cry": "Il mio cuore è sempre con voi", ha detto la Grande durante il suo set, "Ho passato i momenti più divertenti della mia adolescenza cantando nei gay bar di New York".

Ecco, di seguito, le canzoni eseguite da Ariana Grande al Manchester Pride 2019:

SETLIST

No Tears Left to Cry

Be Alright

Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored

Side to Side

7 Rings

Break Free

Breathin



BIS #1