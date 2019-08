La nuova webzine al profumo di ottimismo di David Byrne

David Byrne ama sorprendere e difficilmente si ripete o cade nel tranello della noia. Il genialoide ex Talking Heads questa volta si è lanciato in un 'impresa legata al mondo delle fanzine/webzine: ha infatti inaugurato Reasons to Be Cheerful, in pratica una testata online con uno scopo ben preciso... ispirare e offrire spunti positivi per un mondo migliore.

Un comunicato ufficiale spiega che la webzine intende diffondere contenuti e storia "che raccontino cambiamenti reali con un impatto decisivo e misurabile, in grado di ispirare e rallegrare le persone".

Byrne stesso spiega:

Spesso pare che il mondo stia andando dritto in malora. Ogni mattina mi sveglio, apro il giornale e mi dico: "Oh no!”. Spesso mi sento depresso per metà della giornata. E immagino alcuni di voi si sentano allo stesso modo. Recentemente ho capito che questo non aiuta. Non c'è cambiamento quando ti senti sopraffatto. Quindi, come fosse un antidoto, magari una specie di terapia, ho iniziato a raccogliere buone notizie.

[...]

Ho iniziato a raccontare ad altri ciò che avevo trovato. Le loro reazioni sono state incoraggianti, per cui ho creato un sito che si chiama Reasons to be Cheerful e ho cominciato a scriverci. Poi ho capito che avrei voluto renderlo più professionale. Quindi abbiamo creato un team e iniziato a commissionare articoli ad altri autori, oltre a rifare il design del sito. Oggi lanciamo ufficialmente Reasons to be Cheerful come progetto editoriale vero e proprio.

Raccontiamo storie che svelano come, in realtà, abbiamo molte ragioni per essere positivi — storie che offrono un ritratto più ottimistico e, secondo noi, più accurato del mondo. Speriamo così di controbilanciare un po' di quella negatività amplificata e mostrare che le cose non vanno poi così male come sembra.