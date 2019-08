Mostra del Cinema di Venezia: ci saranno Mick Jagger e Roger Waters

Da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre Venezia ospita la settantaseiesima edizione della Mostra del Cinema. Ovviamente è prevista una parata di star internazionali dello spettacolo - fra registi e attori - ma quest'anno ci saranno anche due grandi nomi (giganteschi a dire il vero) legati al rock.

Stiamo parlando del frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, e dell'ex Pink Floyd Roger Waters.

Waters sarà alla Mostra il 6 settembre: porterà, infatti, al Lido "Roger Waters Us + Them", il documentario sull'omonimo tour mondiale dipanatosi fra il 2017 e il 2018. Jagger, dal canto suo, sarà a Venezia il giorno seguente in veste di coprotagonista del film di chiusura italo-inglese (fuori concorso) "The burnt orange heresy", per la regia di Giuseppe Capotondi. Nella pellicola Mick ha il ruolo di un influente collezionista di oggetti e opere d'arte.