Trent Reznor e Atticus Ross per la colonna sonora di "Soul"

Ci risiamo. Il leader dei Nine Inch Nails - Trent Reznor - e il suo amico e collaboratore Atticus Ross cureranno un'altra colonna sonora. Questa volta lavoreranno per la Pixar: per la precisione si occuperanno delle musiche di "Soul", film d'animazione previsto per il giugno del 2020.

Ai personaggi di "Soul" presteranno le proprie voci artisti del calibro di Questlove, Jamie Foxx, Tina Fey e Daveed Diggs, fra gli altri. La pellicola è diretta da Pete Docter e la trama - stando a "Variety" - è incentrata su un professore di musica (Foxx) impegnato in una sorta di ricerca di se stesso per realizzare il sogno di suonare al Blue Note, club dedito al jazz di New York.

Reznor e Ross hanno nel loro medagliere le colonne sonore di parecchi film ,fra cui "Gone Girl", "The Social Network" (per cui hanno vinto un Oscar), "Mid90s", "Bird Box"...