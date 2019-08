Jovanotti e Messner: stretta di mano a Plan de Corones, ma... - AGGIORNAMENTO

Oggi, 24 agosto, si sta tenendo la data del Jova Beach Party a Plan de Corones, sulle Dolomiti - l'unico concerto in montagna del tour di Lorenzo Cherubini.

Il meteo non è particolarmente favorevole (il maltempo, con nebbia e pioggia, si fa sentire già da stamani), ma i 28.000 fan che hanno acquistato il biglietto non si sono fatti certo intimorire, anche se la temperatura si aggira intorno ai 10 gradi

Prima dell'inizio dello show, però, c'è stato un momento speciale di Jovanotti con l'alpinista Reinhold Messner: quest'ultimo ha chiesto di incontrare l'artista.

L'attimo è stato immortalato in foto e Jova su Instagram ha scritto, pubblicando lo scatto:

Non c’è montagna più alta di quella che non scalerò” ma lui le ha scalate tutte!

Sembrava, quindi che fosse chiusa la diatriba a base di polemiche sull'impatto ambientale dello show in alta quota che ci sono state nelle scorse settimane. In realtà, a poche ore dalla diffusione della foto da parte delle maggiori agenzie di stampa, giunge un'intervista della Gazzetta dello Sport a Messner che muta decisamente la prospettiva.

L'alpinista, infatti, dice di non avere cambiato idea a proposito del concerto in quota e ridimensiona il valore della foto:

Questa mattina sono salito proprio per vedere cosa stava succedendo. Ho incontrato per pochi minuti Jovanotti, contro il quale e contro la cui musica, come avevo già detto, non ho niente. Anche perché non la conosco, a essere sincero. Ci siamo salutati, ma ribadisco che non ha senso organizzare un simile evento lassù.