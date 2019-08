Ozzy Osbourne non riesce a farsi piacere "The ultimate sin"

Caèita che gli artisti abbiano un rapporto conflittuale con alcuni loro lavori. E' il caso, ad esempio, di Ozzy Osbourne che non sopporta il suo album del 1986 "The ultimate sin".

L'ex frontman dei Black Sabbath, nonostante i tre decenni abbondanti trascorsi dall'uscita del disco, ancora oggi non ci ha fatto pace. Tanto che in una recente intervista rilasciata all'edizione statunitense di "Rolling Stone" ha detto:

Ron Nevison non ha fatto un bel lavoro di produzione. Le canzoni non erano niente male, ma hanno una resa strana. Tutto sembrava e suonava uguale. Mancava il guizzo d'immaginazione. Ecco, se mai dovessi remixare un mio disco e renderlo migliore, sarebbe proprio "The ultimate sin".

Nonostante le dure critiche di Ozzy, comunque l'album ha raggiunto la status di doppio platino negli USA - ma è al momento fuori catalogo.

Nel frattempo, Osbourne ha annunciato l'uscita di un box antologico - a settembre - con la sua opera omnia su vinile.