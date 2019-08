Nessuno ha indovinato chi è Tortilla Man: parola di Corey Taylor

Il balletto di deduzioni e teorie sull'identità del misterioso nuovo percussionista degli Slipknot (nella foto è l'ultimo a destra) negli ultimi giorni si è fatto frenetico.

Un fan della band, su Reddit, sostiene di avere capito chi fosse il musicista e - a onor del vero - in maniera che pareva piuttosto credibile e supportata da una certa logica.

A gettare la proverbiale secchiata d'acqua gelida sul fuoco arriva però Corey Taylor. Durante un'intervista dello scorso 22 agosto - nel corso del programma "Trunk Nation" su SiriusXM - a proposito delle teorie emerse online e ha detto:

Ha poi aggiunto:

E' fantastico. Mi ha intervistato, una settimana fa, "Rock Feed" e ho detto che Tortilla Man è Tito Puente [che peraltro è morto nel 2000 - ndr]. E tante persone che non l'avevano mai sentito nominare hanno detto: "Oh mio Dio! Ha svelato il mistero!". E io fra me è me dicevo: "State scherzando, vero?". E' fantastico il livello di ridicolo che permea non solo questa band, ma anche i suoi fa, E io mi metto comodo e dico: "Ragazzi, vi darò in pasto qualunque cosa". E' bellissimo. Semino piccoli indizi e guardo le persone impazzire. Mi piace.