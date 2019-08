Duo Semangka: in Indonesia il video di "Mantul Mantul” ha fatto scandalo

Le cantanti pop indonesiane che rispondono al nome di Duo Semangka, ovvero, tradotto dalla lingua indonesiana, Duo Angurie è stato costretto a scusarsi, come riporta Dagospia, dopo aver pubblicato il video della canzone "Mantul Mantul”.

A costringere alle scuse il duo femminile sono state le proteste di diversi genitori, a causa delle immagini, ritenute troppo sexy, dalla Commissione nazionale per la protezione dei bambini indonesiani che ha interrogato le due ragazze e ha preteso il ‘mea culpa’.

Nel video le due ragazze, dotate di un seno extralarge, ballano in modo provocatorio. “Questa è una lezione per noi. Dobbiamo stare attente in futuro e cercare di intrattenere in modo più positivo. Continueremo a proporre il nostro lato sexy, ma eviteremo di essere volgari”, il loro commento.