Ozzy Osbourne: esce il cofanetto “See You On the Other Side”

Ozzy Osbourne torna nei negozi. A partire dal 29 novembre sarà disponibile, per Sony Legacy, “See You On the Other Side”, un cofanetto composto da 16 vinili (per un totale di 173 brani), un flexy disc 7’’, 10 poster, un certificato numerato di autenticità su pergamena firmato da Ozzy Osbourne in persona.

Per la prima volta nella sua carriera da solista, l’ex frontman dei Black Sabbath celebra la sua carriera con la pubblicazione di un box contenente tutto il suo materiale originale.

“See You On the Other Side” è composto da 173 canzoni incluse in 16 album, ognuno dei quali stampato in vinile multicolore pressato a mano/150 grammi. Gran parte dei titoli sono dischi di Ozzy non più disponibili o attualmente fuori stampa. La raccolta include anche “Flippin’ The B Side”, ossia i brani non inclusi negli album e mai stampati in vinile. Inoltre, “Black Rain”, “Down to Earth” e “Scream” non sono mai stati stampati prima negli Stati Uniti, mentre “No More Tears” è stato rimasterizzato a partire dall'analogico originale ed è stato confezionato come 2 LP, per ridurre al minimo la compressione audio delle tracce. I 10 poster, che misurano 24”X36”, di nuova concezione (incluse alcune immagini mai pubblicate prima) accompagnano i 10 album in studio pubblicati tra il 1981-2010. Vi sono incluse anche dodici AR – ossia ‘esperienze’ di Realtà Aumentata. Dulcis in fundo, ogni box include un certificato numerato di autenticità su pergamena, firmato a mano da Ozzy.

Dice Ozzy del box:

“Questa è la collezione più completa mai realizzata. È molto ben pensata e ben realizzata. Ha tutto quello che potresti desiderare ed anche alcune sorprese. Il suono di un disco in vinile è diverso da tutto il resto e credo personalmente che la qualità sia superiore a qualsiasi altro supporto”.

Il cofanetto contiene:

Blizzard Of Ozz, 1980

Mr. Crowley (EP), 45 RPM 1980

Diary Of A Madman,1981

Bark At The Moon, 1983

The Ultimate Sin, 1986

Tribute (2 LPs), 1987

No Rest For The Wicked, 1988

Just Say Ozzy (EP), 1990

No More Tears, 1991

Live & Loud (3 LPs), 1993

Ozzmosis (2 LPs), 1995

Down To Earth, 2001

Live At Budokan, (2 LPs) 2002

Black Rain (2 LPs), 2007

Scream (2 LPs), 2010

Flippin’ The B Side

Side A

“You Looking At Me Looking At You - Originally from the “Crazy Train” UK 7” single, released 1980

“One Up The B Side” - Originally from “Bark At The Moon” 7” single, released 1983

“Spiders” - Originally from “Bark At The Moon,” 7” single, released 1983

“Hero” - Originally a hidden track from the “No Rest For The Wicked” US CD and cassette release, released 1988

“The Liar” - Originally from the “Miracle Man” UK 12” single, released 1988

“Don't Blame Me” - Originally from the “Mama I’m Coming Home” UK 7” single, released 1991

Side B

“Party With The Animals” - Originally from the “Mama I’m Coming Home” US CD single, released 1992

“Living With The Enemy” - Originally from the “Perry Mason” UK CD single, released 1995

“Voodoo Dancer” - Originally from the “I Just Want You” UK CD single, released 1996

“Back On Earth” - Originally from “The Ozzman Cometh” compilation, released 1997

“No Place For Angels” - Originally from the “Gets Me Through” CD single, released 2001

“Walk On Water” - Originally released on “Prince Of Darkness,” released 2005

Flexi Disc, 7” (45 RPM)

Versione inedita di “See You On The Other Side” (Demo)