Airbourne: esce "Boneshaker" e a ottobre un concerto in Italia

Gli Airbourne annunciano l’uscita del loro quinto album in studio “Boneshaker” prevista per il 25 ottobre su Spinefarm Records. La band rivela anche l'artwork dell'album, nato dalla collaborazione tra Matt Read di Combustion Ltd e Sean Tidy di Design House Studio Ltd.

"Volevamo catturare l'essenza della vita da rocker e creare qualcosa di leggendario che potesse diventare un classico senza tempo".

Parlando della grafica della copertina, il chitarrista Matthew Harrison della band australiana dice:

“Boneshaker” è stato prodotto da Dave Cobb e il leader della band Joel O’Keeffe dice:

"È stato un concerto, ma in studio. È una cosa che avremmo sempre voluto fare, trovare il modo di racchiudere in uno studio tutta l'energia di un live degli Airbourne. Dave è riuscito a catturare la nostra potenza e ad inciderla su disco".

Tracklist:

1, Boneshaker

2, Burnout the Nitro

3, This is our City

4, Sex to Go

5, Backseat Boogie

6, Blood in the Water

7, She Gives Me Hell

8, Switchblade Angel

9, Weapon of War

10, Rock'n'Roll for Life

Gli Airbourne sono impegnati in un tour europeo che prevede anche un concerto in Italia, il prossimo 29 ottobre all’Alcatraz di Milano.

Il batterista Ryan O'Keeffe dice del tour: