Dave Grohl parla della figlia Violet in tour con i Foo Fighters

Quello di questa sera a Leeds (Gran Bretagna) sarà l’ultimo concerto dei Foo Fighters a cui parteciperà la figlia tredicenne di Dave Grohl, Violet, che è diventata un'ospite fissa sul palco della band statunitense durante questo mini tour europeo.

Parlando con Jo Whiley di BBC Radio 2, Grohl ha confermato che Violet sarà a Leeds, ma che si perderà il Reading Festival - dove lui nel 1991 con i Nirvana visse attimi di timor panico - perché lunedì deve tornare a scuola. Ha detto l’ex batterista dei Nirvana:

E dice ancora di quella che definisce ‘il suo migliore compagno di viaggio’:

“Passiamo del tempo in camera, mangiamo in camera e guardiamo film horror. Devo ricordare a me stesso: ‘Ha 13 anni, deve tornare a scuola’. Il jet lag è una cosa, ma suonare a un festival con 80.000 persone e poi tornare in classe? Voglio vedere cosa succede lì!”.