Corey Taylor sta pensando di pubblicare un album solista nel 2021

Il frontman degli Slipknot e degli Stone Sour Corey Taylor al programma Trunk Nation di SiriusXM ha confermato che inizierà a lavorare al suo primo album solista.

Ecco cosa ha detto Corey:

"Sto pensando seriamente di fare un album solista. Ovviamente, ci vorrà ancora un po'. In realtà vi sto dando l'esclusiva, perché non l’ho detto a nessuno che lo avrei fatto... Onestamente, è un qualcosa che non ho preso in considerazione per molto tempo fino a quando la gente non ha continuato a chiedermi quando lo avrei fatto. E più continuavano a chiedere, più io continuavo a pensarci, più io mi dicevo, ‘Sai cosa? Se non lo faccio ora, non lo farò mai’. Quindi, sì, probabilmente nel 2021. Sto mettendo insieme una band. L’ho detto, per rispetto, ai ragazzi degli Stone Sour e degli Slipknot. Inizierò a lavorare a un album solista. Questo è tutto quello che posso dire ora. Al momento, questo è il piano".

Non è la prima volta che Corey Taylor parla dell’idea di mettersi in proprio. Lo scorso dicembre disse a una radio:

“Ho pensato di mettere insieme un quartetto e un quintetto e fare un album jazz registrandolo dal vivo in una stanza. Non venderà nulla. Sarebbe solo per la mia fottuta collezione personale... Perché amo il jazz. Molte persone non si rendono conto che ascolto molto jazz anni '40 e '50”.

Indietro nel tempo, nel 2016, parlando con RockSverige.se, aveva tutt’altra opinione, disse infatti:

“Ricevo sempre domande sulle mie cose da solista. E’ un buon problema. Ma, allo stesso tempo, sono in due band fantastiche. Perché dovrei? Sono molto soddisfatto della musica che riesco a fare con entrambe le band. C'è un album solista in me? Sì. Ma sarà solo tra qualche anno”.

Su come si immaginasse un suo album solista disse a Pulse of the Radio: “Per me, la roba che scrivo è, sarebbe un incrocio tra Foo Fighters, Social Distortion e Replacements. Voglio dire, vero rock del Midwest. Accordi veri e aperti, buon divertimento rock. Queste sono le cose che scrivo e quelle che ho sempre cercato di scrivere”.

Un poco più vicino nel tempo, il prossimo febbraio, avremo la possibilità di ammirare dal vivo Corey Taylor e i suoi Slipknot al Mediolanum Forum di Assago, vicino a Milano.