Gli Slipknot tornano in Italia a febbraio 2020

Gli Slipknot hanno suonato recentemente - il 27 giugno scorso - a Bologna, ma hanno appena annunciato che torneranno in Italia all'inizio del 2020. La band dello Iowa, infatti, si esibirà a Milano nell'ambito del tour promozionale per il nuovo album "We Are Not Your Kind".

Questi i dettagli del concerto:

data: 11 febbraio 2020

città: Milano

location: Mediolanum Forum

Per quanto riguarda i biglietti, queste le info utili stando al comunicato ufficiale:

- i biglietti saranno in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 30 agosto 2019 sui siti Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati

- gli iscritti al fanclub ufficiale degli Slipknot OutsideTheNine avranno accesso alla pre-sale esclusiva già dalle ore 9.00 di martedì 27 agosto

- chi ha pre-ordinato l'album 'We Are Not Your Kind' via Roadrunner Store avrà accesso alle prevendite dalle ore 11.00 del 27 agosto

- gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it avranno accesso alla pre-sale dalle ore 11.00 di mercoledì 28 agosto

Ad aprire per gli Slipknot ci saranno i Behemoth, metal band polacca che si muove su coordinate black e death metal, con una carriera iniziata nell'ormai lontano 1991.