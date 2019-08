"Gesù è il più grande ribelle mai esistito": parola di Alice Cooper

I fan e gli appassionati che seguono le sue gesta ben sanno che Alice Cooper (classe 1948, all'anagrafe Vincent Damon Furnier) da parecchi anni è cristiano praticante e molto devoto.

In una recente intervista col pastore evangelista Greg Laurie, il rocker ha sviscerato il proprio rapporto con la fede e la religione - con cui, del resto, è cresciuto essendo figlio di un predicatore. Alice ha raccontato di essersi avvicinato a Dio dopo essersi disintossicato negli anni Ottanta e in parte grazie all'aiuto e alla spinta della moglie Sheryl.

In particolare Cooper ha ricordato l'istante in cui in lui è scattata l'accettazione verso la fede:

Sheryl se n'era andata a Chicago dicendo :"Non ce la faccio più a vedere questo spettacolo". Però la cocaina mi parlava in modo molto più convincente di lei in quel momento. Poi, però, mi sono guardato allo specchio e mi sembrava di avere sul viso il mio make-up di scena, in realtà mi colava il sangue dagli occhi. Forse era un'allucinazione, non saprei. In quel momento ho buttato il sasso di cocaina nel gabinetto e ho tirato lo sciacquone. Il giorno dopo al risveglio l'ho chiamata e le ho detto: "Ho chiuso". E lei: "Bene, ma devi dimostrarlo". Una delle condizioni era che cominciassimo ad andare in chiesa. Sapevo chi fosse Gesù Cristo, ma lo rifiutavo. Sapevo che sarebbe arrivato un momento in cui avrei dovuto accettare Cristo e cominciare quella nuova vita, oppure sarei morto. Ero davvero in grossi guai. E tutto questo mi ha dato la spinta. Sono arrivato al punto di dire: "Sono stanco di questa vita". E le cose cambiano quando il Signore ti apre gli occhi e all'improvviso tu capisci chi sei tu e chi è Lui".