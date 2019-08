Dave Mustaine sta meglio: i Megadeth torneranno in Europa nel 2020

Come riportato, il leader dei Megadeth - Dave Mustaine - ha dichiarato di essere affetto da un tumore alla gola. Per dargli modo di seguire il ciclo di terapie più appropriate la thrash band californiana ha conseguentemente cancellato tutti gli impegni live per il 2019 (tranne uno: il live alla crociera MegaCruise, organizzata proprio dal gruppo).

Comunque ora ci sono buone notizie per i fan: evidentemente Dave sta reagendo bene alle cure, visto che è stato annunciato che il gruppo sarà in tour, in Europa, nel 2020.

Dunque il prossimo anno i Megadeth saranno in giro per il Vecchio Mondo - e verosimilmente si esibiranno anche in Italia - con i Five Finger Death Punch (che, curiosamente, saranno headliner) e i Bad Wolves.

Al momento è ancora noto il periodo in cui i concerti avverranno e sono state comunicate solo due città toccate dal tour: Helsinki e Stoccolma.

E' possibile tenersi aggiornati sul programma del tour tramite il sito dedicato MegaDeathPunch.com.

Durante il suo percorso terapeutico, Mustain non è comunque restato con le mani in mano. E' infatti in studio coi Megadeth per completare il sedicesimo lavoro del gruppo, previsto in uscita per prossimo anno.