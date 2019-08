Jova Beach Party a Montesilvano: giovedì 22 agosto si saprà se si farà

E' ancora tutto in sospeso, in attesa di un sì definitivo e ufficiale delle autorità: questa la situazione per il Jova Beach Party del 7 settembre prossimo a Montesilvano - location scelta per recuperare la data annullata di Vasto. Il pronunciamento definitivo ci sarà solo domani, giovedì 22 agosto.

Nella riunione tenutasi stamani (21 agosto) in Prefettura a Pescara - secondo il sindaco Ottavio De Martinis - sono comunque stati fatti dei passi avanti. Il sindaco ha dichiarato:

Stiamo facendo tutto il possibile, lavorando sotto traccia con prudenza nella misura in cui comunque al di là del lavoro svolto negli ultimi giorni e che ha visto la nostra amministrazione tutta lavorare per dare le migliori risposte a chi poi dovrà prendere una decisione, ci sono poi i pareri importanti che sono quelli della Prefettura e Questura di Pescara, dei vigili del fuoco e di tutti coloro che sono preposti a prendere forma per una decisione, motivo per cui usiamo la massima prudenza, ma siamo pronti ed onorati di ospitare questo concerto e stiamo facendo il massimo perché ciò possa avvenire, e con la speranza che non ci siano poi elementi che possano andare ad inficiare all’ultimo momento lo svolgimento dell’evento.

Domani è atteso l'eventuale ok o veto da parte della Commissione Provinciale Sicurezza che dovrà' pronunciarsi dopo aver visionato la documentazione presentata dall'Amministrazione Comunale. Sempre il 22 agosto, ma di sera, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunirà e potrà prendere atto dell'eventuale parere positivo della Commissione.

Anche Jovanotti è intervenuto sullargomento via social e ha scritto: