Vasco ricorda il primo manager Maurizio Lolli: "Viva Maurizio sei sempre con me"

Il Blasco è uno che di cuore ne ha da vendere, nonostante la scorza dura da rocker e una vita in cui - come si dice - non s'è fatto mancare nulla. A dimostrare quanto Vasco Rossi tenga ai legami e alle amicizie, c'è una coppia di post comparsi proprio oggi (21 agosto) sui suoi social. Entrambi sono dedicati alla memoria del suo primo manager Maurizio Lolli, mancato il 21 agosto del 1994 - quindi un quarto di secolo esatto fa.

Su Instagram Vasco ha pubblicato una bella foto d'annata e ha scritto:

Oggi voglio ricordare con tanto affetto Maurizio Lolli mio primo Manager e grande amico che se n’è andato il 21 agosto 1994 ! Ha fatto in tempo a vedere solo il “primo” Sansiro! Viva Maurizio sei sempre con me!!

Su Facebook, poi, il rocker di Zocca è stato più prodigo e si è abbandonato ai ricordi, scrivendo:

Oggi voglio ricordare con tanto affetto Maurizio Lolli mio primo Manager e grande amico che se n’è andato il 21 agosto 1994 ! Ha fatto in tempo a vedere solo il “primo” Sansiro! Viva Maurizio sei sempre con me !! 21-08-1994

A Maurizio io devo tanto, devo l’equilibrio e il buon senso! Le scelte giuste che ho fatto!

Era molto calmo, molto più calmo di me... E’ molto più furbo! E molto più garbato! Lui intortava tutti! Lui per tutti c’era sempre e ascoltava sempre senza dire niente e gli costava tanto che la sera andava a casa distrutto.

Ma non lo diceva, in silenzio sempre, senza sfogarsi mai.

Ciao Maurizio, splendido amico e uomo e uomo vero!

Hai sofferto tanto in silenzio come era nel tuo stile, senza disturbare nessuno!

Questo concerto lo dedico a lui, che ci sarebbe stato e alla fine avrebbe messo tutti d’accordo!

Lolli è scomparso il 21 agosto del 1994 a causa di un tumore ai polmoni. Aveva appena 43 anni. Per Vasco fu una perdita molto dolorosa, sia a livello professionale che umano. In onore dell'amico che non c'era più ha anche scritto il brano "Gli angeli" (musica di Tullio Ferro e parole di Rossi), contenuto nell'album "Nessun pericolo... per te" del 1996.