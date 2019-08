L'intervista "perduta": Keith Richards sgomento per l'abbandono di Bill Wyman

Il sito Guitar.com ha recuperato un'intervista pubblicata per la prima volta su carta nel 1997, ma risalente a circa un lustro prima. Il soggetto che risponde - e approfonditamente - alle domande di Paul Trynka è nientemeno che Keith Richards, chitarrista degli Stones.

Keef, all'epoca quarantanovenne e reduce dall'uscita del suo disco solista "Main Offender", sa che i Rolling Stones stanno per ri-serrare i ranghi con lo scopo di incidere un nuovo - e lungamente atteso - album. La band, infatti, dopo "Steel Wheels" del 1989 si era presa una pausa. Ma da qualche tempo serpeggia voce che il bassista Bill Wyman abbia intenzione di mollare il colpo.

Richards sembra molto in difficoltà di fronte alla domanda diretta sull'argomento. E decisamente non vorrebbe vedere un cambio di formazione nel gruppo. Infatti dice:

Con Bill devo assolutamente parlare a quattr'occhi, dobbiamo sistemare questa faccenda una volta per tutte. Non voglio rivelare troppo, però. Io semplicemente penso che se gli Stones stanno per ritrovarsi tutti insieme io mi aspetto che lui ci sia. Non ho nessuna voglia di assistere a cambi di line-up adesso. Mi aspetto che se gli Stones si ritrovano lui debba esserci, ma so anche che questa situazione non può trascinarsi troppo a lungo. Sono stufo di sentire voci, pettegolezzi e stronzate. Comunque tutto ciò non fermerà gli Stones. Io poi non saprei cosa potremmo fare d'altro. Forse Bill ha trovato la felicità gestendo la sua catena di ristoranti... non so che dire.