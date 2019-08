Simple Minds: a ottobre l'album "Live In The City Of Angels"

E' prevista per il prossimo Il 4 ottobre, via BMG, l'uscita di "Live In The City Of Angels", nuovo album dal vivo dei Simple Minds. La band veterana delle classifiche in questo disco è immortalata nel corso del tour tenuto lo scorso anno per promuovere "Walk Between Worlds" in Nord America - oltre 30 date "coast to coast". Il titolo riprende il primo album dal vivo dei SM, quel "Live In The City Of Lights" uscito nel 1987.

Nella fattispecie, "Live In The City Of Angels" contiene 24 brani registrati con uno studio mobile il 24 ottobre del 2018 all'Orpheum Theatre di Los Angeles. In più una versione di "Glittering Prize" live al The Fillmore di Miami Beach dell'8 novembre 2018 e una serie di tracce bonus sono "catturate" nel corso di vari soundcheck e prove.

I pezzi sono stati selezionati coprendo tutta la carriera del gruppo - da "Empires and Dance" fino all'ultimo "Walk Between Worlds".

Il disco sarà disponibile su CD deluxe (4 CD in un libro con copertina rigida), 2xCD, vinile standard, download digitale e streaming. Il CD deluxe e i formati digitali conterranno 40 brani; il CD e il vinile standard solo 25.

Questa la tracklist dettagliata:

1. The Signal And The Noise

2. Waterfront

3. Love Song

4. Let There Be Love

5. Up On The Catwalk

6. Sense Of Discovery

7. Glittering Prize

8. Promised You A Miracle

9. The American

10. Hunter And The Hunted

11. Stand By Love

12. Dirty Old Town (scritta da Ewan MacColl)

13. Themes For Great Cities

14. She's A River

15. Walk Between Worlds

16. Hypnotised

17. Someone Somewhere In Summertime

18. See The Lights

19. All The Things She Said

20. Dolphins

21. Don't You (Forget About Me)

22. New Gold Dream (81-82-83-84)

23. Once Upon A Time

24. Alive And Kicking

25. Sanctify Yourself

BRANI BONUS (SOLO CD DELUXE E DIGITAL DOWNLOAD)

1. Book Of Brilliant Things

2. Let The Day Begin (cover dei The Call)

3. Honest Town

4. Midnight Walking

5. Barrowland Star

6. Big Music

7. Blindfolded

8. Celebrate

9. In Dreams

10. I Travel

11. Speed Your Love To Me

12. Stars Will Lead The Way

13. Summer

14. The Cross (scritta da Prince)

15. Big Sleep