Slipknot: in arrivo un album di outtake da "All Hope Is Gone"

Buone notizie per gli amanti degli Slipknot: la band, infatti, nonostante la recentissima uscita del nuovo "We're Not Your Kind", ha in rampa di lancio un'altra pubblicazione.

Si tratta di un album che riunirà 11 outtake del periodo "All Hope Is Gone" (il disco pubblicato nell'agosto del 2008). In pratica si tratta di materiale registrato da Shawn Crahan, Jim Root, Corey Taylor e Sid Wilson durante le session di "All Hope Is Gone": sono canzoni più sperimentali e psichedeliche rispetto al taglio della band. Ma proprio per la sua natura, questo materiale sembrerebbe adatto a essere dato in pasto ai fan proprio ora, vista l'assonanza con il mood del nuovo lavoro. Crahan ha infatti spiegato: