Ozzy: "Il mio braccio destro è come addormentato e freddo"

Il Principe delle Tenebre - Ozzy Osbourne - ha avuto periodo anno decisamente sfortunato negli ultimi 12 mesi o giù di lì. Dopo la brutta polmonite che lo ha colpito, infatti, proprio durante la convalescenza, è stato vittima di un incidente domestico. E' caduto nella sua casa losangelina, lo scorso gennaio, riportando conseguenze fisiche non lievi, tanto da dover subire un intervento al collo.

Ne ha parlato recentemente in un'intervista, spiegando:

Quell'intervento ha fottuto tutto quanto. Sono sempre in preda a spasmi e tremori. Siccome hanno tagliato alcuni nervi, poi, il mio braccio destro è come fosse perennemente addormentato e freddo. In pratica per i primi quattro mesi circa ho provato costantemente dolore. Ero nel mio letto, agonizzante. Un dolore mai provato prima nella mia vita. E' stato terribile. Sto seguendo un percorso di riabilitazione, ma il recupero sarà molto lento. I dottori dicono che ci vorrà almeno un anno.

Mentre cerca di rimettersi in salute, Ozzy passa il tempo guardando molti documentari (il suo argomento preferito al momento? Gli UFO). Ma ha anche iniziato a lavorare a nuova musica. Pare abbia registrato le idee di base per nove canzoni nuove.

A gennaio del 2020, poi, Osbourne dovrebbe ricominciare a esibirsi dal vivo per recuperare tutte le date del tour di quest'anno sospese per via dei problemi di salute.