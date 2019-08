Prodigy in studio dopo la morte di Keith Flint: 'In arrivo nuova musica'

Con un post pubblicato sui propri canali ufficiali social, i Prodigy hanno fatto sapere di essere tornati al lavoro in studio per la prima volta dalla scomparsa del cantante e frontman della formazione di Braintree Keith Flint, toltosi la vita all'inizio dello scorso mese di maggio in circostanze ancora non del tutto chiarite.

"Siamo tornati in studio a fare casino, c'è nuova musica in ballo", ha fatto sapere il gruppo oggi guidato dai soli Liam Howlett e Maxim.

Come osserva l'NME, non è ancora chiaro se le session riguardino materiale concepito ex novo dopo la scomparsa di Flint o se invece siano centrati su brani composti insieme allo sfortunato performer.

La band, prima della scomparsa del proprio co-frontman, aveva in programma degli appuntati dal vivo - ovviamente cancellati in seguito alla tragica scomparsa della voce di "Firestarter" - ma, almeno per quello che è dato sapere al momento, non sedute di lavorazione a nuovo materiale.