'Spotify Untold', in arrivo la serie televisiva

Il libro - inchiesta scritto dai giornalisti svedesi Sven Carlsson e Jonas Leijonhufvud che analizza nel dettaglio la nascita, l'ascesa e il successo di Spotify, la società guidata da Daniel Ek oggi quotato alla borsa di New York, potrebbe diventare presto una serie televisiva: Banijay Group, società di produzione televisiva francese controllata da Yellow Bird ha annunciato di aver acquisito i diritti cinematografici del volume per realizzarne un prodotto da destinare al piccolo schermo.

L'eventuale serie non avrà né un taglio documentarista né cederà in tentazioni agiografiche: secondo la nota pubblicata dalla società il prodotto "esaminerà il modo in cui una start-up ha corteggiato le case discografiche, sconvolto l'industria musicale e conquistato Wall Street e l'imprenditoria tecnologica, in un viaggio pieno di ego, ostacoli e tradimenti".

"E' come una moderna lotta tra Davide e Golia, ambientata nella dinamica arena dell'industria musicale", ha spiegato Berna Levin, produttrice esecutiva del progetto: "Questa è la vera storia della gioventù che sfida l'istituzione, della realtà che supera la fiction. Esploreremo uno dei più grandi e sorprendenti progressi tecnologici del nostro tempo".

Come osserva l'edizione statunitense di Billboard, la messa in produzione del progetto non implica necessariamente la sua diffusione presso il pubblico, possibile solo dopo un accordo di licenza e distribuzione, che ancora - ovviamente - non è ancora stato trovato.