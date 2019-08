Concerti, Gwar: una data in Italia a dicembre

Si terrà il prossimo 13 dicembre al Rock Planet di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna, l'unico appuntamento per il 2019 dei Gwar con i propri fan italiani: la veterana band di metal "satirico" originaria di Richmond, in Virginia, assente dai palchi italiani da oltre dieci anni, dividerà per l'occasione il palco con Voivod e Childrain. I biglietti per l'evento sono disponibili sul circuito TicketOne al prezzo di 25 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

La band, nel corso del proprio tour europeo, promuoverà "The Blood of Gods", disco pubblicato nel 2017 e prova in studio più recente consegnata ai mercati dalla formazione. "E' da un bel pezzo che i Gwar non terrorizzano i ragazzini dall'altra parte dell'oceano. Non riesco a pensare a un modo migliore per passare l'inverno che fare razzia e copulare in giro per l'Europa", ha spiegato il chitarrista Pustulus Maximus, al quale ha fatto eco il cantante Berserker Blóthar: "L'intera Europa si inchinerà di fronte alla maestà dei Gwar. Vi distruggeremo le città e vi finiremo tutta la droga. Daremo una tanto sospirata morte alle persone più depresse ed emotivamente e sessualmente frustrate della Terra".