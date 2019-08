Emma Marrone, sui social un'anteprima di 'Io sono bella'

Sui propri canali social ufficiali Emma Marrone ha condiviso uno stralcio del testo di "Io sono bella", il nuovo singolo - primo estratto da un nuovo album di inediti in studio, ideale seguito di "Essere qui" del 2018, atteso nei negozi entro la fine di quest'anno - scritto per la cantante di origini salentine da Vasco Rossi.

" (...) fammi godere adesso / Solo per un istante / Io mi accontenterò / E ti amerò durante (...)", sono i versi che l'artista ha postato, annunciando i primi dettagli di distribuzione della canzone.

"Sono andata allo stadio Olimpico di Roma per il suo concerto, come faccio per ogni suo tour. Stavolta ho voluto incontrarlo per dirgli 'grazie'", ha raccontato la Marrone a TV Sorrisi e Canzoni a proposito del suo recente incontro con il rocker di Zocca: "Ci siamo studiati e piaciuti (...) [Vasco] Mi ripete sempre: [Per scrivere 'Io sono bella'] 'Sono entrato nella tua mente'".

Sempre nella stessa intervista, la cantante ha dichiarato di voler festeggiare il suo compleanno (il prossimo 25 maggio) e i suoi dieci anni di carriera "con un concerto all'Arena di Verona".