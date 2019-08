Ex Sonic Youth, Kim Gordon: primo album da solista. Ascolta

Si intitola "Sketch Artist" il primo estratto dall'album che segnerà il debutto da solista di Kim Gordon, già bassista e cantante nei Sonic Youth, storica formazione americana considerata tra le più importanti sul panorama noise rock internazionale un tempo condivisa con l'ex marito Thurston Moore: il brano anticipa presso il pubblico l'album "No Home Record", che sarà pubblicato il prossimo 13 ottobre dalla Matador Records, storica indie label americana che ha visto sfilare nel proprio roster - oltre agli stessi Sonic Youth - band come Pavement, Queens of the Stone Age, Modest Mouse, Guided By Voices, Jon Spencer Blues Explosion e altri.

Le sonorità di "Sketch Artist", marcatamente elettroniche, si distaccano notevolmente sia da quelle dei Sonic Youth che da quelle di "Murdered Out", il primo singolo da solista in assoluto consegnato dalla Gordon ai mercati nel 2016:

"No Home Record" è stato prodotto da Justin Raisen con la collaborazione di Shawn Everett, in passato già alla corte di War On Drugs, Perfume Genius e altri. Ecco, di seguito, la tracklist del disco:

1 Sketch Artist

2 Air Bnb

3 Paprika Pony

4 Murdered Out

5 Don’t Play It

6 Cookie Butter

7 Hungry Baby

8 Earthquake

9 Get Your Life Back