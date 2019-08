Primephonic, sbarca in Italia lo Spotify della musica classica

E' disponibile da poco anche sul mercato italiano Primephonic, piattaforma di streaming musicale dedicata alla musica classica: il servizio - che può contare attualmente su un catalogo di oltre un milione e mezzo di brani, ovvero "il 95% di ciò che è stato pubblicato finora", come ha spiegato l'ad della società Thomas Steffens al Corriere della Sera - offre due tipi di abbonamento, uno standard a 7,99 euro al mese e uno premium, che permette di fruire registrazioni in alta qualità, da 14,99 euro mensili.

Il progetto è quello di "restituire alla classica l'importanza che merita anche nello streaming, dove pesa per meno dell' 1 per cento", ha dichiarato Steffens sempre al quotidiano milanese: "Le altre non propongono tracce di questo genere agli ascoltatori e ciò è pericoloso visto che in dieci anni tutti gli ascolti saranno online". Al momento Primephonic conta su una base utenti pari a circa 200mila unità, con un'età media pari a 46 anni - ma con un 20 per cento dell'utenza totale composta da under 30.