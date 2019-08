Jova Beach Party a Montesilvano, il sindaco: 'Siamo a buon punto'

In vista della riunione - domani, 21 agosto - tra autorità cittadine, Questura e Prefettura per ottenere le autorizzazioni necessarie all'eventuale svolgimento del Jova Beach Party del prossimo 7 settembre a Montesilvano, il sindaco della località balneare abruzzese Ottavio De Martinis ha rilasciato un'intervista all'emittente locale Rete 8 dove esprime ottimismo circa la possibilità che il concerto di Jovanotti in programma tra nemmeno un mese posso effettivamente tenersi.

Ecco, di seguito, la dichiarazione di De Martinis:

Siamo a buon punto , anche se il tempo a disposizione non è tanto. Domani forniremo tutte le garanzie necessarie al Prefetto che ringrazio, insieme al Questore per la grande disponibilità ed il sostegno che stanno mostrando in questi giorni. Stiamo definendo gli ultimi dettagli sul piano di mobilità con diverse opzioni relative alle aree parcheggio, mentre nelle prossime ore m’incontrerò con i balneatori ai quali va un ulteriore ringraziamento, per trovare misure alternativa agli ombreggi che dalla prossima settimana dovranno essere rimossi.

Sempre Rete 8 riferisce come al tavolo tecnico convocato nella mattinata di oggi, martedì 20 agosto - oltre a buona parte della giunta cittadina abbiano preso parte anche i delegati di diverse aziende di trasporto locali: i piani elaborati in vista del possibile concerto del cantautore romano di origini toscane verranno presentiti domani alle autorità.

Il comune di Montesilvano si era candidato a ospitare la data abruzzese del Jova Beach Party dopo che, all'inizio di questo mese, la prefettura di Chieti non aveva concesso l'autorizzazione per la tappa del festival itinerante a Vasto, prevista in origine per lo scorso 17 agosto.