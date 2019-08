Billie Eilish è la prima 'millennial' numero uno nella chart dei singoli

Billie Eilish raggiunge per la prima volta la vetta della classifica dei singoli negli Stati Uniti con la sua “Bad Guy”, canzone inclusa nel suo album d’esordio “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” pubblicato lo scorso mese di marzo.

La canzone è stata scritta dalla stessa Eilish e dal fratello Finneas ed è la 1087esima numero uno nei 61 anni di storia della classifica statunitense dei singoli patrocinata da Billboard. Billie passerà alla storia per essere la prima musicista nata in questo secolo – il 18 dicembre 2001 – a raggiungere la prima posizione di tale classifica.

La giovanissima musicista di Los Angeles ha sostituito al vertice della classifica “Old Town Road”, interpretata da Lil Nas X e Billy Ray Cyrus, che occupava la posizione numero uno da ben 19 settimane consecutive, anche questo un record.