Mick Jagger vuole dormire sempre su un materasso nuovo

Se al mondo esiste una rockstar degna di questo nome, quella non può essere che Mick Jagger. Ed è molto difficile che una rockstar, se è davvero grande, non abbia più di un capriccio da soddisfare. Il frontman dei Rolling Stones, ad esempio, stando a quanto scrivono alcuni giornali inglesi, riporta l’Ansa, pretende un materasso nuovo per ogni hotel in cui dorme.

In ogni albergo in cui soggiorna, Jagger vuole che ci sia sempre un materasso nuovo tutto per lui. Questa richiesta viene accompagnata da un’altra pretesa, ovvero che qualcuno del personale ci dorma su la notte precedente per ammorbidirlo ma senza togliere il cellophane.

Non è specificato quale sia il motivo per cui il 74enne musicista inglese abbia questa pretesa ma, come potete bene immaginare, viene sistematicamente assecondato.