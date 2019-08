Billie Eilish lancia un appello ai suoi fan

Billie Eilish ha pubblicato una Instagram Story dove implora i suoi numerosi fan di fare pressione sulla pubblica opinione per richiedere una più severa legislazione sul controllo delle armi negli Stati Uniti. Il tema è particolarmente sentito in questo periodo aldilà dell'Atlantico date le recenti sparatorie, le ultime di una lunga serie, a El Paso (Texas) e Dayton (Ohio).

Ecco quindi cosa ha detto la giovane musicista californiana: “Sto facendo questo video per parlare di quanto sia spaventata e preoccupata per le fottute sparatorie che sono state fatte e di come nessun ‘responsabile’ stia facendo qualcosa per cambiare le cose. Letteralmente non lo sopporto”. Ha inoltre detto “per provare a cambiare le cose” di mandare un sms con la parola ‘checks’ al 644-33 per contattare la organizzazione Everytown for Gun Safety.